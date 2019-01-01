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г. Ташкент
+998 71 207 88 85
г. Самарканд
+998 97 736 88 85
Пн-Cб: 9:00 - 20:00
г. Ташкент, улица Уста Ширин, 134
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