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Кабели Силовые для нестационарной прокладки (с изоляцией из термоэластапласт)
Кабели Силовые с Медной жилой с Изоляцией Из ПВХ и Оболочкой,Бронированные.
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г. Ташкент, улица Уста Ширин, 134
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+998 71 207 88 85
Пн-Cб: 9:00 - 20:00
г. Ташкент, улица Уста Ширин, 134
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